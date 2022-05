La Regione Liguria a supporto del Ventimiglia Wine Festival, Piana: "Un evento che ben sintetizza i valori del territorio"

Presente alla conferenza inaugurale del Ventimiglia Wine Festival, sabato 14 maggio alle ore 10.30 al Teatro Comunale, il Vicepresidente della regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, esprime la sua soddisfazione per l’evento ventimigliese che, a suo dire, ben sintetizza i valori del territorio.



“Olfatto, vista e gusto sono i principali sensi coinvolti nella degustazione del vino, quale starting point del Ventimiglia Wine Festival - esordisce Piana -, manifestazione importantissima per veicolare la conoscenza delle etichette del Ponente ligure, il territori di riferimento e, i prodotti simbolo della tradizione dal barbagiuai alle cubaite passando per il pan bagnau, la pisciadela e le michette. La manifestazione si distingue per varietà e per l’obiettivo di promuovere gli aspetti tradizionali della cultura enogastronomica, di una produzione eccellente per qualità e per rispetto della materia, guidando gli ospiti nella scala valoriale della comunità rurale, coinvolgendo il visitatore in vere e proprie experience gustative”.



Conclude il Vicepresidente della Regione: ”Ringrazio la Città di Ventimiglia, la Provincia di Imperia e l’Associazione Turistica Proloco Intemelia A.P.S. Ventimiglia insieme a tutti i partner per il grande impegno profuso e tutte le aziende vinicole ed agroalimentari selezionate da Cia e Coldiretti per un totale di 34 espositori partecipanti, a disposizione del pubblico per raccontare le modalità di produzione, le caratteristiche e la storia aziendale. Regione Liguria non poteva far mancare il suo appoggio ad un evento motore di sviluppo per tutto il territorio”.



“L’appoggio delle Regione, unitamente a quello dell’Amministrazione comunale cittadina - fanno sapere gli organizzatori - è stato per noi la spinta per affrontare tutte le fasi del progetto, il Wine Festival non si limita ad essere una ‘bella vetrina’, ma punta molto sull’incontro, conoscenza e condivisione tra aziende e appassionati, offrirà a partecipanti e visitatori una maggiore consapevolezza del nostro territorio e di quanto di prezioso esso offra”.



La manifestazione ha le carte in regola per essere un appuntamento gratificante per addetti e curiosi del settore, con tanta voglia di ricominciare, cura dei dettagli, relatori e wine educator del calibro di Massimo Zanichelli, protagonista di un’interessante masterclass, sabato alle 14.30 nella sala conferenze di

Sant’Agostino, che farà apprezzare ai partecipanti i profumi, il colore, la corposità, gli stili di vinificazione degli eccellenti vini liguri e molto altro. Biglietti per la masterclass acquistabili sul portale web eventbrite.it oppure presso l’organizzazione. Nell’Info point della Proloco, nella zona pedonale di via Aprosio, si potranno acquistare le sacche con calice che daranno accesso a cinque degustazioni di vini a scelta.



Interessanti momenti di condivisione di alcune specialità culinarie scandiranno le due giornate ventimigliesi, Valentina La Fiandra e le brigate di Geppy’s Bistrot e Alla Farmacia si alterneranno nella preparazione di alcuni piatti tipici, che verranno successivamente offerti in assaggio ai presenti. Gli appuntamenti con i cooking show sono fissati alle ore 12/13 e 15/16, a intercalare i virtuosismi degli chef alcune piacevoli parentesi con esperti locali dei dolci della tradizione.



L’appuntamento con il Ventimiglia Wine Festival avrà inizio alle ore 10 di sabato14, con l’apertura degli stand espositivi dei prodotti locali nella zona pedonale di via Aprosio, per concludersi alle 20 di domenica 15.