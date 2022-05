Ventimiglia: inaugurata questa mattina in frazione Latte via Antonio Orengo ucciso a 18 anni

Questa mattina a Latte, frazione di Ventimiglia, è stato ricordato Antonio Orengo martire delle foibe. A lui è stata dedicata una via, proprio la via che molti anni fa conduceva alla stazione da dove prese un treno che lo portò via, per sempre, dalla città”.

“Oggi mi sono emozionato, veramente – ha detto l’Onorevole Flavio Di Muro, presente insieme al Sindaco e all’amministrazione comunale – perché l’inaugurazione era attesa da tempo e il ricordo vivo raccontato dalla sua famiglia ha commosso tutti i presenti. Troppe volte questa pagina della storia è stata spiegata con sufficienza, a volte addirittura omessa, ma la verità e la condanna di queste atrocità commesse in nome di un'ideologia sbagliata non possono essere dimenticate”.

Antonio Orengo morì a soli 18 anni non in guerra ma, ancor più grave, a conflitto già terminato solo perché italiano. “Oggi mi stringo ai suoi cari – termina Di Muro - a tutta la comunità di Latte, nel ricordare un vero patriota”.