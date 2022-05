Sanremo: arrivano 4 milioni per lavori sul territorio tra asfalti, messe in sicurezza e fognature

Sono stati presentati in Seconda commissione dall’Amministrazione comunale di Sanremo gli interventi che saranno effettuati con i fondi che hanno un vincolo di destinazione a seconda delle entrate comunali. Si tratta di oltre 4 milioni di lavori importantissimi per la città dei fiori, che verranno realizzati a breve

Si tratta di fondi di diversi ‘capitoli’, che possono essere utilizzati solo per determinati settori. Gli introiti per la monetizzazione delle aree standard (che prevedono investimenti diversi) saranno utilizzati per la messa a norma anticendio di Palazzo Bellevue (troppe volte procrastinata) per circa 65mila euro, ma anche per il progetto del Parco Costiero (50mila), per un cofinanziamento Pinqua (100mila), per un lavoro alla nuova condotta fognaria della Foce (25mila) ma anche per la manutenzione straordinaria di edifici e scuole (63mila).

Con l’avanzo degli incassi dalle multe verranno installati semafori intelligenti per 116mila euro, acquistati automezzi per 175mila per la Municipale e realizzati asfalti per 191mila. Sempre per quanto riguarda gli asfalti, ne sono previsti per altri 639mila euro dal capitolo dei contributi di Protezione Civile. I componenti della Commissione hanno tutti concordato che, vista la situazione di molti fondi stradali, sarebbe opportuno verificare la possibilità di investire qualche soldo in più proprio per gli asfalti. Rispetto agli 800mila stanziati, infatti, ne servirebbero almeno 2,5 milioni.

Sono previsti anche investimenti per la passeggiata Imperatrice e per le aree verdi di giardini Vittorio Veneto per 114mila euro, interventi alle barriere architettoniche per 89mila e agli impianti per il ricambio d’aria negli uffici Asl del Palafiori.

Dai trasferimenti Rai sarà possibile rifare i campi in erba sintetica di Pian di Poma, che stanno andando avanti a suon di deroghe, per un totale di 550mila euro. Saranno spesi 200mila euro per il piano antincendio dello Stadio Comunale, opere di completamento al parco ‘Franco Alfano’ per 230mila euro e per le prove dei pali al costruendo Palazzetto dello Sport.

Nuovamente con i contributi di Protezione Civile verranno spesi 100mila euro per la frana di via Ariosto, verrà elargito un contributo (47mila) al Consorzio Forestale per lavori antincendio, per la sicurezza stradale (segnaletica, marciapiedi, dossi e arredo urbano) per 115mila euro. Prevista anche la messa in sicurezza della strada in frazione Borello per 75mila e la manutenzione straordinaria delle fognature per 300mila.

Altri interventi importanti riguardano il solettone di piazza Colombo e la strada di Valle Armea.