La Confcommercio consegna una televisione al Comando Provinciale dei Carabinieri

Il presidente di Confcommercio, Enrico Lupi, accompagnato da Alessandra Fassone e dal Presidente di Confcommercio Ventimiglia Dario Trucchi, ha consegnato una Smart TV da 65 pollici al Comando Provinciale dei Carabinieri.

L’apparato è stato installato nella sala rapporto ubicata al primo piano della Caserma Somaschini di Viale Matteotti e sarà utilizzato nel corso delle riunioni, consentendo di proiettare contenuti multimediali e collegarsi in videoconferenza utilizzando le modalità wi-fi o bluetooth, preinstallati.

La donazione (elargita da Confcommercio e autorizzata dal Comando Generale a favore del Fondo Assistenza Previdenza e Premi dell’Arma dei Carabinieri, che ne ha concesso il comodato al Comando Provinciale) conferma il continuativo, positivo e sinergico rapporto con l’Associazione e con il Presidente Enrico Lupi, riferimento costante per l’Arma quando sia necessario percepire e recepire eventuali istanze degli iscritti e, di conseguenza, modulare i servizi di controllo del territorio in relazione alle esigenze che vengono rappresentate: d’altra parte, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, l’Istituto svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle autonomie locali.

Nel rispetto della necessaria riservatezza, per l’Arma è ‘antenna’ di ricezione di esigenze e necessità dei cittadini, al pari, ad esempio, degli Amministratori locali, con i quali l’Arma vanta da sempre un rapporto diretto ed immediato.