Formazione: segno positivo per l'anno in corso al Cescot Confesercenti della nostra provincia

Il 2022 si apre con segno e tendenza positiva per Cescot, l’ente di formazione provinciale di Confesercenti Imperia, grazie al riscontro delle numerose adesioni dei partecipanti ai corsi professionali da noi organizzati.

Cescot sta crescendo grazie alla costante adesione di molte aziende del nostro territorio provinciale e non solo, ma anche per merito delle preziose e lungimiranti collaborazioni in atto con le sedi Confesercenti regionali della Liguria, del Trentino e della provincia di Cuneo. Infatti, negli ultimi anni l'azienda ha corroborato le collaborazioni a distanza, arrivando ad ottenere grandi numeri e soddisfazione da parte di tutti gli utenti: imprenditrici/imprenditori, neo imprenditrici/ imprenditori, privati.

Cescot, con un’azione d’implementazione della squadra docenti, riesce a fornire una formazione valida, specifica e di qualità, con professionisti tra i più preparati che abbiamo sul territorio, che con il loro sapere, la loro esperienza, passione e devozione riescono ad erogare lezioni con un livello formativo elevato.

“Tra i più importanti ed intensi futuri obiettivi che ci siamo posti – evidenzia il Cescot - c’è quello di ampliare ancor di più l’offerta formativa. Già questo mese abbiamo voluto dedicare a tutte le nostre imprese, un corso gratuito di digital marketing aperto a tutti coloro che vogliono imparare a promuovere le proprie aziende utilizzando al meglio i social media, oltre a nozioni su SEO (search engine optimization), SEA (search engine advertising), SMM (social media marketing) emkt (email marketing). La nostra principale mission è sostenere le aziende del nostro territorio, standogli a fianco, offrendogli nuove opportunità di crescita attraverso la formazione e unendo le forze insieme anche al nostro sindacato Confesercenti”.