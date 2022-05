Diano Marina: per il 'Bomba day' di Taggia domenica ingresso in spiaggia ai Bagni Delfino al prezzo di 3 euro

In occasione del "Bomba day" che, domenica costringerà 10.000 persone a lasciare le proprie abitazioni di Arma di Taggia, Riva Ligure e in piccola parte Sanremo, la Gestioni Municipali SpA e su precisa indicazione del Sindaco Cristiano Za Garibaldi, ha deciso di offrire agli abitanti momentaneamente sfollati di quei Comuni l'ingresso in spiaggia ai Bagni Delfino, con lettino prendisole e ombrellone, al prezzo di 3 euro.

"È solo un piccolo gesto - ha voluto spiegare il Sindaco - per dimostrare amicizia e vicinanza a chi vivrà questa giornata di disagio, offrendo la possibilità di una domenica diversa a Diano Marina, in spiaggia o a passeggio per le vie della nostra città. È anche un modo per dare una pacca sulla spalla, di incoraggiamento, ai miei colleghi Mario Conio e Giorgio Giuffra, che sono ovviamente molto impegnati nella gestione di questa complessa operazione. Diano Marina è con voi".