Sanremo: schiarite all'orizzonte per i dipendenti della ristorazione al Casinò? Cisl al lavoro con Regione e Comune

Qualche schiarita all’orizzonte per i dipendenti del settore bar e ristorazione che lavorano al Casinò di Sanremo. La conferma arriva dalla Fisascat Cisl, anche dopo un incontro con l’Assessore regionale Berrino e con il Sindaco di Sanremo Biancheri.

Dopo il cambio dell’appalto e l’assenza di un minimo garantito, infatti, si è registrata la riduzione del personale anche a causa della mancata assegnazione del Biribissi e Roof Garden.

Il 28 aprile scorso si è svolto un incontro con la Elior (società precedente) e la Igea (attuale), nel corso della quale i sindacati hanno chiesto il passaggio totale dei lavoratori. Ma, ovviamente, la nuova società ha evidenziato come il contratto non lo preveda e la gestione sia ridotta rispetto alla precedente.

Nel frattempo la Igea ha contattato 16 lavoratori, assumendoli alle stesse condizioni di prima mentre ci sono circa 20 lavoratori ancora a spasso ma, in realtà sarebbero 11, visto che 4 sono stati sistemati dalla Elior e altri 5 sarebbero in procinto di essere assunti da Igea a breve. Chi non è stato assunto è comunque in cassa integrazione.

Lunedì prossimo è previsto un nuovo incontro tra la Cisl e la Regione e, nel frattempo, lo stesso sindacato ha chiesto al Cda della casa da gioco e al Sindaco Biancheri di affidare alla Igea, sia il Biribissi che il Roof Garden. In questo modo il problema sarebbe già risolto, visto che Igea sarebbe disponibile ad assumere gli altri lavoratori.

La trattativa è ancora aperta, seppur complicata visto che devono essere sistemati diversi tasselli. Con il cambio del bando la situazione è sicuramente più difficile di quella relativa ai passaggi precedenti. “Secondo me – ha terminato Scialanca – c’è lo spazio per collocare altri lavoratori, visto che al Casinò ci sono sempre eventi, come ad esempio quello del Poker di questa settimana”.