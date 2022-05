Approvati progetti per 5,8 milioni di euro del Distretto ventimigliese nell'ambito del Pnrr

Valgono circa 5,8 milioni di euro i progetti giudicati ammissibili al finanziamento del Pnrr, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza per il comprensorio intemelio. La conferma è arrivata a tutti i Sindaci dell’imperiese con una lettera inviata dal collega ventimigliese, Gaetano Scullino.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha infatti approvato l’elenco delle domande ammesse a finanziamento e tutti i progetti presentati dal Distretto Sociosanitario n° 1 Ventimigliese, sia in maniera singola che associata con gli altri (n° 2 di Sanremo e n° 3 di Imperia), sono stati giudicati ammissibili al finanziamento.

Nel Distretto frontaliero sono stati ottenuti 211mila euro in tre anni per il sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, 715mila euro per i percorsi di autonomia per persone con disabilità, 710mila euro per ‘Housing first’, 1,09 mln per ‘Stazioni di posta’.

Per quanto, invece, inerente le progettazioni interdistrettuali è stato approvato il progetto da 2,46 mln relativo all’autonomia degli anziani non autosufficienti che vede capofila il Comune di Imperia, così come per i 210mila euro per il rafforzamento dei servizi sociali e la prevenzione del fenomeno del ‘burn out’ tra gli operatori sociali.

Altri 330mila euro per il rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità e per le dimissioni protette ospedaliere di cui è capofila il Comune di Sanremo.

Il primo cittadino di Ventimiglia ha confermato che, a breve, sarà convocata una Conferenza dei Sindaci per la condivisione delle idee progettuali elaborate dalla ‘Segreteria Tecnica Allargata’ e per la definizione delle linee portanti dei vari progetti esecutivi.