Ventimiglia: da venerdì a domenica, super weekend all’insegna del vino con 'Ventimiglia Wine Masterclass'

Un super week end all’insegna del vino, da venerdì a domenica a Ventimiglia. Un fine settimana assolutamente da non perdere per gli appassionati, frutto della sinergia tra imprenditori privati, Proloco ed il Comune, con il patrocinio della Regione Liguria.



Si parte venerdì (ore 18) con la prima edizione di Ventimiglia Wine Masterclass, organizzata da Marina Development Corporation. Due appuntamenti, venerdì e sabato, dedicati alla degustazione di vini espressione dell’eccellenza nel mondo, entrambi guidati dalla talentuosa Presenter e Wine Educator Cristina Mercuri DipWSET, Master of Wine Candidate, leader mondiale nella formazione dedicata a vini, distillati e sake. Si inizia la sera del 13 maggio con una Masterclass dedicata agli “sparkling wines” per degustare una speciale selezione delle bollicine più rinomate al mondo. Dall’Italia alla Francia, passando per Spagna e Sudafrica, Cristina Mercuri DipWSET guiderà gli ospiti in una degustazione alla cieca per esaltare e scoprire una selezione di vini spumanti tra i più emblematici dei rispettivi territori.

Sabato 14 maggio, invece, va in scena “rossi anche d’estate”, Masterclass che vuole sfatare il mito che vede i vini rossi protagonisti soprattutto in inverno. Grazie alle etichette protagoniste sarà possibile apprezzare una selezione di vini rossi delicati e raffinati, perfetti per accompagnare anche i menù della stagione estiva.



L’elenco completo dei vini in degustazione è visibile sul sito www.oltreilcibo.it Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno nel cuore del centro storico, in via Garibaldi, presso l’ex ristorante Bucaniere (biglietti disponibili su www.eventribe.it).



Nemmeno il tempo di “riposare” ed ecco che è già entrato in azione anche il Ventimiglia Wine Festival, in programma sabato 14 e domenica 15 maggio. Un nuovo e importante tassello da aggiungere all’offerta turistica cittadina, un palcoscenico privilegiato che metterà in risalto l’eleganza dei Vini dell’estremo Ponente ligure, unitamente alle eccellenze del territorio, quali Olio e gastronomia di qualità.



Tre importanti percorsi degustativi in scena: la zona pedonale di via Aprosio in centro città con gli stand allestiti, dove dalle ore 14 sarà possibile acquistare la card per gli assaggi tra le tante etichette proposte; il Teatro Comunale che sarà protagonista con una conferenza di altissimo livello aperta al pubblico, che vede tra i protagonisti Alessandro Masnaghetti, Massimo Zanichelli, Alessandro Giacobbe e Alessandro Carassale; infine la masterclass delle eccellenze liguri, presso la sala di Sant’Agostino, con la superguida di Massimo Zanichelli, nome di spicco tra i degustatori nazionali (ticket acquistabile su www.eventbrite.it o con prenotazione sul sito: prolocoventimiglia@gmail.com). Insomma, una esperienza sensoriale a tutto campo che comprenderà anche alcune sessioni di cooking show in entrambe le giornate “festivaliere”.