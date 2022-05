Sanremo: oggi l'inaugurazione della piattaforma tecnologica Crea per la difesa delle piante

Verrà inaugurata oggi a Sanremo, nella sede del Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo, la piattaforma tecnologica CREA costituita da laboratori che, nell’insieme hanno la potenzialità di affrontare le tematiche legate allo studio del DNA, al genome editing, dei marcatori molecolari al risanamento e propagazione in vitro, alle colture di tessuti vegetali e all’analisi biochimica di metaboliti secondari utili in particolare per la difesa delle piante.

La piattaforma CREA, finanziata da Mipaaf e da fondi POR FESR di Regione Liguria, rientra nella programmazione regionale di potenziamento delle strutture di ricerca diventando in effetti l’unico polo di biotecnologie vegetali in Liguria. L’insieme dell’offerta di ricerca e servizi potrà attrarre maggiormente l’interesse per collaborazioni nazionali e internazionali su linee di attività strategiche per lo sviluppo della floricoltura con tecnologie green nel solco della sostenibilità.

L’evento vedrà la presenza del Direttore Generale del CREA Stefano Vaccari, della vicepresidente del CREA Prof.ssa Stefania del Pascale, Autorità Regionali, Distretto Florovivaistico, associazioni di categoria.