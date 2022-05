Dolceacqua: terminate domenica le selezioni per il 'Masters of Olive Oil International Contest' di Monte Carlo

Sono terminate domenica scorsa, alla sala Polivalente del Comune di Dolceacqua, le selezioni degli oli partecipanti alla 6a edizione del 'Masters of Olive Oil International Contest' di Monte Carlo.

I 160 oli in gara provenienti da ben 14 nazioni diverse del mondo sono stati valutati da un gruppo di esperti 'Capi Panel' italiani che hanno definito l’elenco dei finalisti delle 7 categorie in gara. Gli oli selezionati saranno valutati nei prossimi giorni da un Team di esperti internazionali appartenenti a 7 diverse Nazioni che decreteranno le classifiche delle varie categorie, tra le quali quest’anno è stata inserita quella degli oli aromatizzati.

La premiazione si terrà sabato 11 giugno nella stupenda cornice del Principato di Monaco. La giornata prevede al mattino un convegno aperto al pubblico sulla qualità e il mercato dell’olio di oliva mentre al pomeriggio, tra gli ulivi centenari del Park Princesse Antoinette, verranno consegnati i premi da parte dell’Organizzazione, della Municipalità di Monaco e con la probabile partecipazione, per il secondo anno consecutivo, dell’Ambasciatore Italiano a Monaco Dr. M. Giulio Alaimo.

Per chi fosse interessato a partecipare all’evento monegasco può registrarsi sul sito della manifestazione. Per tutti coloro che non potranno presenziare è prevista la diretta streaming della giornata sulla Pagina Facebook e sul canale YouTube del concorso.