Ospedaletti: dopo un mese e mezzo di interruzione sono finalmente ripartiti i lavori sulla pista ciclabile

Dopo quasi un mese e mezzo di pausa, sono ripartiti i lavori sulla Pista Ciclopedonale a levante di Ospedaletti. Lo stop era stato causato da divergenze con la ditta appaltatrice sia su alcune lavorazioni che prevedevano l'utilizzo di materiali di non facile reperibilità, sia ad un aumento dei costi causati dalla crisi bellica: entrambe le posizioni non state condivise dal Comune.

In via formale, il Comune ha richiesto l'osservanza del contratto di appalto e l'obbligo dell'appaltatore a rispettarle, pena la risoluzione del contratto di affidamento lavori. Con la ripartenza delle scorse ore, e senza ulteriori future interruzioni, quel tratto di Pista verrà riaperto in sicurezza per il periodo della stagione estiva, al termine della quale scatterà la fase definitiva per il completamento dell'opera.