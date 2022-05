Taggia, anziano raggirato per 110 mila euro, al via il processo per la famiglia Riviera: il pubblico ministero chiama a deporre 16 testimoni

Ha preso il via stamani a Imperia, dinanzi al giudice monocratico Francesca Minieri, il processo a carico di Sonia Magaton, 42 anni, del marito Daniele Riviera, 43enne, e i figli David, 21 anni, e Giorgia, 18enne. I quattro, difesi dall'avvocato Luca Ritzu, sono accusati di aver raggirato un anziano sottraendogli circa 110 mila euro.

L'inchiesta scattò l'estate scorsa nell'inchiesta e venne condotta dai Carabinieri. L'unica indagata verso cui non venne applicata alcuna misura cautelare fu Giorgia Riviera. Adesso tutti sono a piede libero.

Secondo l'accusa, rappresentata dal pm Veronica Meglio, tutto sarebbe iniziato con una fittizia compravendita di una partita di formaggi da 30mila euro da parte della vittima, che era il titolare di un caseificio di Riva Ligure. L’uomo sarebbe poi stato indotto a versare almeno 110 mila euro per una causa legale inesistente, presso un Tribunale francese, in quanto gli sarebbe stato fatto credere di poter ottenere oltre mezzo milione di euro per un falso risarcimento danni attraverso l'agire di un avvocato 'inesistente'. Risarcimento che sarebbe stato versato una volta pagate le spese di istruttoria, previo lo ‘sblocco’ di un altrettanto fantomatico ‘server’.

Il patrimonio dell'anziano sarebbe stato interamente dilapidato e nella vicenda sarebbe stata coinvolta anche la moglie, convinta poi a vendere due immobili in Puglia, precisamente in provincia di Bari, per avere ulteriori somme da impegnare in questa causa falsa. La vittima avrebbe persino prelevato le sommi dalla sua pensione di invalidità "al punto che quest’ultimo non poteva più proseguire le visite dallo psichiatra". I pagamenti, per l'accusa, avvenivano "direttamente nella mani della Magaton oppure del marito Daniele Riviera o del figlio David".

Oggi oltre alla vittima si è costituita tra le parti civili anche la moglie e i due figli che avrebbero dato somme di denaro agli imputati. I quattro sono assistiti dai legali Sandro Lombardi, Alessandra Pinori e Paolo Prato.

Il pm Meglio ha chiesto al giudice l'audizione di 16 testimoni nonchè la trascrizione di una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali. Il prossimo 6 giugno verrà affidato l'incarico al perito per la trascrizione mentre il 12 dicembre si registrerà in aula la testimonianza dell'anziano. Stamani il difensore Ritzu ha chiesto l'esame degli imputati e quindi l'intera famiglia Riviera si sottoporrà alle domande di accusa, difesa e giudice.