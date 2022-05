Sanremo: successo per il primo incontro sulla salvaguardia del verde cittadino a cura del comitato PAT

Ieri pomeriggio, al Floriseum di Sanremo, si è svolto il primo evento del Comitato PAT dal titolo ‘Dalla parte dei Giganti. I grandi alberi e noi: un'armonia da recuperare’ con il dr. Daniele Zanzi.

“L’incontro è stato un successo – spiegano dal PAT -, uno spartiacque tra il prima dell'inconfutabilità di una perizia di abbattimento e l'oggi in cui la complessità del sistema albero, spiegata da Daniele, ha secondo noi aperto finalmente il dibattito su un modo alternativo di concepire la gestione del verde, guardando non solo al difetto per abbattere, ma anche ricercando indicatori di resistenza e salute della pianta. Il nostro auspicio è rivedere e raggiungere con gli amministratori un accordo su quale deve essere il rapporto tra i grandi alberi e noi, se e solo, come sembrerebbe fino ad ora, di timore come se il patrimonio lasciatoci in eredità sia un pericolo da contenere, amputare e ridurre o invece un valore inestimabile da difendere con accuratezza".

"Sono stati trattati, come già annunciato, casi locali controversi che infatti hanno scatenato uno scambio di vedute che riteniamo positivo, abbiamo raccolto numerose osservazioni tecniche e specifiche da parte del nostro ospite di cui faremo tesoro e per discutere delle quali chiederemo un incontro al Sindaco. Grazie a tutti i partecipanti, grazie al passaparola, ai giornalisti e al Dr. Zanzi che con il suo generoso supporto ci incoraggia”.