Imperia: mercoledì prossimo, incontro sulla figura di Giuseppe Girotti Beato annoverato fra i 'Giusti fra le Nazioni'

Mercoledì 11 maggio 2022, alle ore 17.00, presso l’oratorio della Confraternita Santa Caterina, in via San Maurizio ad Imperia, è in programma un incontro sulla figura di Giuseppe Girotti Beato annoverato fra i Giusti fra le Nazioni per la sua azione a favore degli ebrei durante l'Olocausto.

Venne catturato morì martire nel campo di concentramento di Dachau (Germania) il 1° aprile 1945. La sua beatificazione ha avuto luogo ad Alba il 26 aprile 2014.



Intermezzi musicali a cura di Irene Geranio (violino), allieva centro studi musicali ‘Gaetano Amadeo’ di Imperia. L’ingresso è libero.