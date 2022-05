Mercoledì 11 maggio, alle ore 17.00, presso la sede dell’ANPI/ UCD in via Al Mercato 8 a Bordighera, sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Emozioni in Bianco e Nero’ di Clara Vizzini.

L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 22 maggio 2022 tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 17 alle ore 19. L'ingresso è libero, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie anti Covid.