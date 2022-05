La Liguria sarà presente alla fiera “EXPOCOOK PIZZA CHALLENGE”

La manifestazione “EXPOCOOK PIZZA CHALLENGE”è organizzata da Enrico Bianchini e si svolgerà a Palermo il 9/10/11 maggio nella fiera Expo. Sarà una sfida internazionale riservata solamente ai pizzaioli riuniti in team, che si esibiranno in preparazioni di pizze straordinarie, stravaganti e di ottimo gusto. Saranno presenti anche noti personaggi della cucina internazionale fra cui Heinz Beck, Luciano Sorbillo, Antonio Starita, Giuseppe Amato e molti altri. La Liguria sarà protagonista in giuria con Il pizza chef Gabriele Gianotti e lo chef Giuseppe Colletti. L'alassino Gabriele Gianotti è stato recentemente inserito nella top ten del Campionato Mondiale di Pizza 2022 a Parma dove si è piazzato al 9° posto su 402 partecipanti per la categoria pizza classica.

Lo chef Giuseppe Colletti commenta così questo nuovo prestigiosa traguardo: "io e Gabriele Gianotti ringraziamo l'organizzatore dell'evento Ernico Bianchini per averci invitato a questo evento importante del mondo pizza, siamo entusiasti di far parte di questa giuria d'eccellenza."