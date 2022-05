Sanremo, apertura megastore a San Martino, il parere di una lettrice: "Una faccenda deplorevole!"

“Egregio Direttore,

al lettore che ha scritto il Suo favorevole commento riguardo l'apertura del Megastore nel quartiere di San Martino a Sanremo, dove ora si trova il deposito R.T., mi sento solo di replicare che certamente si tratta di un signore che non ha mai avuto un'attività commerciale, considerato che è troppo facile valutare quando non si è coinvolti in prima persona in una faccenda davvero deplorevole come quella che si sta verificando con la vendita del deposito R.T.

Teresa Barazzetti – Sanremo”.