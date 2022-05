Sanremo: apertura centro commerciale a San Martino, il parere favorevole di un lettore

"Buongiorno Direttore,

scrivo per fare alcune considerazioni circa la manifestazione dei commercianti di San Martino contro nuovo centro commerciale in area RT. Posso infatti affermare con cognizione di causa, che quando sul territorio apre una nuova ed organizzata realtà commerciale TUTTI i cittadini ne traggono benefici che elenco:

1) i prezzi dei prodotti dell’intera città diminuiscono aumentando la capacità di spesa, soprattutto di pensionati e famiglie numerose

2) migliora la scelta e la varietà dei prodotti in tutte le categorie merceologiche

3) aumenta l’occupazione (e Dio solo sa che bisogno ce ne sia in questa città)

4) si valorizza a spese del privato, un’area depressa da anni e aumenta la sicurezza del territorio.

5) le attività commerciali nell’arco di 1 km ne traggono vantaggi , ovviamente escluse quelle in diretta concorrenza (Conad e Carrefour).

Persino panetterie e piccolo alimentari non perderanno il loro giro d’affari; prova ne è che spesso in vicinanza di centri commerciali le catene di discount aprono un punto vendita!

Insomma i vantaggi PER IL CITTADINO sono talmente tanti e concreti rispetto ad un aumento del traffico che per altro si svolgerebbe ai limiti della città, che certi preconcetti andrebbero confutati e risolti invece di chiudersi in polemiche sterili ed egoiste

Massimo Alberti".