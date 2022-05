Sanremo: dopo lo stop causato dalla pandemia, domenica torna la 'Baby Maratona'

Dopo lo stop causato dalla pandemia, torna la 'Baby Maratona', vera e propria festa per le famiglie organizzata dall’assessorato al turismo di Sanremo guidato da Giuseppe Faraldi.

La nuova edizione, le numero 22 (ottavo memorial 'Lino Bottini') si svolgerà domenica 8 maggio alla pista di atletica di Pian di Poma ed è un appuntamento davvero molto atteso a cui partecipano sempre centinaia di bambini.

La manifestazione è rivolta ai piccoli atleti nati negli anni dal 2011 al 2019 e si svolge con il seguente programma:

- dalle 8.30 alle 9.30: ritrovo iscrizioni e consegna magliette

- alle 10: inizio manifestazione.

Previste anche la 'Maratonina delle Mamme' (18esima edizione) e la 'Maratonina dei Papà' (20esima edizione).

Premio alla scuola con maggior numero di iscritti.

Il Comune ringrazia gli sponsor "che ormai da anni forniscono un supporto e un contributo importante per la realizzazione della manifestazione, quali la Nuova Assistenza (fornitura gratuita della merenda per tutti i bambini partecipanti, gadget personalizzati e supporto tecnico con personale), ASD Sanremo Sport & Tourism (supporto tecnico per allestimento/assistenza al percorso di gara), Generali Italia spa - agenzia di Sanremo (contributo economico)".

Per informazioni sulla 'Baby Maratona' contattare i numeri

- 0184/580414

- 338/6592058