Ventimiglia: da giovedì prossimo tre appuntamenti con 'La Stampa al Museo', incontri con i giornalisti

Il Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ e l’associazione ‘Pro Cultura’ di Ventimiglia organizzano il quinto ciclo di incontri dal titolo ‘La Stampa al Museo’, dopo due anni e mezzo di assenza per il Covid.

Saranno presenti tre personaggi di grande rilievo del panorama giornalistico italiano. Il via giovedì prossimo al Museo Archeologico del Forte dell’Annunziata con Teodoro ‘Teddy’ Chiarelli, inviato e caporedattore dell’Economico a ‘La Stampa. Chiarelli è oggi direttore di ‘ShipMag’, magazine digitale dedicato ai settori portuale, logistico e marittimo.

Si tratta di un giornalista attento i campo economico e tra i principali esperti del settore, compreso quello culturale. Nell’incontro partlera di ‘Musei e arte, il mecenatismo nel XXI Secolo’.

La rassegna proseguirà sabato 21, alla Biblioteca Aprosiana, con Adriana Albini. Scienziata, ricercatrice e scrittrice è l’unica donna italiana nella lista della ‘Bbc 100 Women of 2020’ e prima donna italiana nel ‘Board of Directors’ dell’American Association for Cancer Research. Allieva di Rita Levi Montalcini è sicuramente tra le scienziate internazionali più note, è divulgatrice televisiva con apparizioni fisse a Geo ed Elisir su Rai 3. Parlerà sul tema ‘Cronaca, attualità e ricerca scientifica oggi’.

Si chiuderà il 28 maggio con Bruno Morchio, psicologo e giallista, nuovamente al Museo (ore 16). Autore di Garzanti, dalla sua penna è nato ‘Bacci Pagano’, investigatore privato che ha fatto del centro storico genovese il suo primario centro d’azione. Autore di best seller, parlerà de ‘Il giallo nel centri storici liguri’.

"Ci auguriamo di ampliare la rassegna il prossimo anno - ha detto l'Assessore al Turismo, Simone Bertolucci - e facciamo i complimenti all'associazione Pro Cultura per quanto viene fatto quest'anno".