Sanremo: rissa ieri in piazza Colombo, il Grande "Rischiamo di non poter assumere gli agenti stagionali"

“Sono stato testimone oculare e, quanto dichiarato dai commercianti corrisponde al vero. In tutta la città dobbiamo rafforzare nuovamente la sicurezza, anche in virtù di diversi episodi che disturbano residenti e turisti”.

Sono le parole di Alessandro Il Grande, Presidente del Consiglio comunale di Sanremo, dopo i fatti di piazza Colombo, denunciati ieri dal nostro giornale e sul quale sono tornati i commercianti della zona. “Domani – prosegue – scriverò al Questore, perché dopo aver assistito all’accaduto e con la paura tra i presenti, l’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo circa 40 minuti. C’era un ferito, è stato trovato un coltello e, quanto avvenuto è un grido d’allarme importante da valutare”.

Il Grande si è anche dimostrato preoccupato per il rallentamento delle assunzioni degli agenti stagionali per la Municipale: “C’è il rischio che, per l’estate non ci sia la graduatoria e, quindi, dei cinque che abbiamo finanziati dal Ministero degli Interni in tre potrebbero passare a tempo indeterminate. Ho già chiesto al Sindaco che la situazione deve essere gestita al meglio perché quest’estate avremo molti turisti. Chiediamo aiuto alle forze dell’ordine ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. C’è quindi preoccupazione per le assunzioni stagionali e indeterminate. Se non si dovesse risolvere la situazione potrebbero verificarsi ulteriori problemi per la sicurezza della città”.

Un problema, quello della carenza di personale nelle forze dell’ordine, che è da sempre all’ordine del giorno e che ora torna con forza dopo gli accadimenti di ieri in piazza Colombo. Quanto evidenziato dal Presidente del Consiglio comunale preoccupa non poco, proprio in vista della stagione estiva che, secondo le previsioni, sembra poter essere davvero piena di turisti.