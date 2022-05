Imperia: consegnate stamattina dal Questore le Medaglie di Commiato del Capo della Polizia

Questa mattina il Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore ha consegnato le Medaglie di Commiato del Capo della Polizia al Commissario Capo Emma Aricò e al Sovrintendente Vincenzo Salerno, entrambi già in servizio presso il Commissariato di P.S. di Sanremo.

La Medaglia di Commiato della Capo della Polizia è un particolare riconoscimento che viene predisposto per il personale che si congeda dall’Amministrazione per raggiungimento dei limiti di età e consiste in una medaglia riportante da un lato il logo della Polizia di Stato e dall’altro il nome dell’operatore cui è destinata. Il Commissario Capo Aricò ha prestato servizio presso il Commissariato di Sanremo per quasi tutta la sua vita professionale, prima come Ispettore e poi nei ruoli del ruolo dei Funzionari, ricoprendo diversi incarichi. Professionista attenta e preparata è sempre stata un punto di riferimento all’interno del Commissariato e della Questura.

Il Sovrintendente Salerno è giunto pochi anni fa nella città dei fiori, provenendo dalla Questura di Alessandria. Ultimamente era stato nominato responsabile del posto di Polizia presso l’Ospedale di Sanremo.

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza è molto attento alla consegna delle Medaglie di Commiato in quanto sono un riconoscimento per l’intera vita professionale svolta dagli operatori. Per tale motivo il Questore ha voluto che fossero presenti anche il Vicario, il Dirigente del Commissariato di Sanremo e tutti i Funzionari della Questura di Imperia e del Commissariato di Sanremo e Ventimiglia.