Sanremo: via Margotti si sente abbandonata, strada pericolosa sia per i mezzi che per i pedoni (Foto)

“Sarà almeno la quindicesima volta che qualcuno viene a documentare o prendere visione di com’è via Margotti ma purtroppo nulla cambia”. C’è grande rassegnazione nelle parole dei residenti che ci hanno segnalato il pessimo stato degli asfalti e dei passaggi pedonali che interessano questa zona di Sanremo.

Si tratta di un quartiere molto popoloso, tante palazzine, una parrocchia attiva, due scuole per bambini, famiglie numerose e molti anziani. "Il problema è da anni sotto gli occhi di tutti eppure nonostante il tanto sbandierato impegno della politica locale nulla di concreto è stato fatto e la situazione oggi è solo che peggiorata" ci raccontano alcuni anziani.

Quali sono i problemi di via Margotti? Il grave stato dell'asfalto sollevato dalle radici degli alberi, è sicuramente una delle criticità principali. Chi passa per questa strada ormai invade tranquillamente l'altro senso di marcia onde evitare di trovarsi in una gimcana. Manovra che spesso fa sfiorare l'incidente con chi scende ad alta velocità sul lato opposto.

"Poi ci sono anche i problemi per chi si muove a piedi - ci spiega un altro abitante della zona - e siamo soprattutto noi più anziani. Vede, ci sono numerose scale e scalette per salire via Margotti ma sono messe una peggio dell'altra. Nel primo tratto, c'è una perdita perenne d'acqua, i gradini sono traballanti e perdono pezzi, oltre ad essere completamente storti. Salendo è anche peggio. La settimana scorsa una donna è caduta mentre tentava di arrivare in strada Senatore Ernesto Marsaglia. Non è la prima volta che accade e purtroppo non sarà l'ultima".

Vita dura per i pedoni. Perché se le scale non sono sicure nemmeno i marciapiedi sono in condizioni migliori, tra buche lasciate da alberi tagliati e pezzi completamente sgretolati. C'è persino un cantiere iniziato il 16 aprile e che oggi sembra abbandonato con numerosi detriti lasciati dietro le transenne. Tutto questo si scontra con il fatto che chi vive qui, non avendo altre possibilità di posteggio, usa i marciapiedi come parcheggio. Una prassi che ormai fa si che le persone si muovano rasente ai muri per evitare di essere prese da auto o motorini di passaggio.