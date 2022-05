Sanremo: ubriachi in piazza Colombo si tirano terra e piante, intervengono i Carabinieri (Foto)

È servito l'intervento dei Carabinieri per calmare gli animi questo pomeriggio in piazza Colombo dove un gruppetto di uomini, in evidente stato di alterazione alcolica, ha dato spettacolo litigando sotto gli occhi attoniti dei presenti.

Qualcuno di loro ha anche pensato bene di sradicare alcune piante del Comune per poi usare la terra e i fusti come 'arma' durante la surreale contesa.

Le forze dell'ordine hanno riportato la calma identificando i presenti, mentre l'ufficio Giardini del Comune dovrà ora intervenire per una nuova sistemazione delle piante divelte.