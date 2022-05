I 'treni del mare' approdano in Consiglio regionale con Ioculano: Berrino "Entro giugno arriveranno a Ventimiglia"

Approda anche in Consiglio regionale il caso delle fermate dei ‘Treni del mare’ in provincia di Imperia. E’ stato il Consigliere di opposizione, Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), a presentare un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di implementare le tracce dei treni, consentendo la copertura di tutta la Provincia di Imperia.

Il consigliere ha rilevato che: “Il loro utilizzo diventa maggiormente appetibile visti i disagi sulla rete autostradale ma i collegamenti previsti tra Liguria e Piemonte si arrestano nella città di Imperia penalizza il turismo e l’economia del resto dei territori della provincia”.

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino ha spiegato che esiste un problema tecnico legato in parte al binario unico e al fatto che la stazione di Ventimiglia, essendo capolinea dei treni italiani, non dispone di snodi liberi: “Ho chiesto che almeno una parte questi treni possano arrivare fino al Ventimiglia e spero che, dalla seconda metà di maggio a ai primi giorni di giugno, un numero utile di convogli possa raggiungere la città di confine”.