Camporosso: seminario di primo soccorso per gli amici a quattro zampe organizzato da Aceb e Croce Azzurra

Aceb, in collaborazione con la Croce Azzurra di Vallecrosia, organizza il primo seminario di primo soccorso a 6 zampe. Un evento in cui verranno spiegate le procedure di primo soccorso e come affrontare una eventuale emergenza o il decesso dell'animale.

Saranno affrontate le differenze e le similitudini fra l'uomo e il cane, il tutto attraverso dimostrazioni pratiche eseguite da esperti.

L'appuntamento è previsto per sabato 14 maggio, dalle 15 alle 18, presso la sala matrimoni del Comune di Camporosso. La quota di iscrizione è di 15 euro più gadget in omaggio e a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.