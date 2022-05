Imperia: inaugurato oggi pomeriggio a San Lazzaro il nuovo campo scuola per la Mountain Bike (Foto e Video)

E’ stato inaugurato oggi pomeriggio, in zona San Lazzaro a Imperia, il nuovo campo scuola gestito dalla Mtb Imperia, in collaborazione con il Comune. Presenti all'evento l'assessore allo sport, Simone Vassallo, il fiduciario Coni nonchè consigliere comunale Antonello Motosso, i vertici dell'associazione Mtb nonchè tanti bambini e genitori.

La scuola ludico sportiva della Mtb Imperia nasce per avvicinare i giovani alla splendida disciplina del ciclismo fuori strada e ha come compito l’insegnamento della tecnica base e il perfezionamento di quella avanzata per poter utilizzare il mezzo divertendosi, ma sempre in massima sicurezza.

“Il nostro fine – sottolinea il sodalizio – è quello di far scoprire ai giovani l’utilizzo sano e consapevole della bicicletta puntando oltre che alla tecnica di guida alla formazione dell’individuo sia dal punto di vista sociale (facendo uscite di gruppo) sia di sensibilizzarli nei confronti dell’ambiente”.

La Mtb Imperia, registrata al Coni, è la prima scuola di mountain bike del capoluogo ed è affiliata all’ente di promozione sportiva Csain: “Il nostro organico – prosegue la società – è composto da 8 maestri di mountain bike, diplomati dalla FCI, sempre aggiornati tramite corsi periodici”.

Tutti i corsi vengono svolti con la massima professionalità e da personale altamente competente e specializzato: “Il progetto – prosegue la Mtb Imperia - prevede un metodo di insegnamento standard in modo da poter offrire ai propri ragazzi un metodo univoco, pluritestato e certamente adatto anche grazie al bagaglio di esperienza maturato. Il nostro motto è formare ed educare non allenare. Essendo una scuola di formazione e educativa non disponiamo di una sezione agonistica, ma di contatti con altre associazioni per chi avesse questa necessità”.

L’età minima per partecipare ai corsi è di anni 6 mentre, per quanto riguarda quelli avanzati, non c’è limite di età. I corsi sono strutturati su 3 livelli in base alle abilità dei ragazzi. Si parte dalle basi del primo livello i cui corsi sono sempre al parco urbano di Imperia e progredendo dal secondo in avanti i punti di incontro e le uscite variano in base alle esigenze dei maestri e dove vogliono organizzare le varie uscite. I corsi si svolgono al sabato da settembre a giugno, con ritrovo diverso in base al livello.