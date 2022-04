Covid: quasi 11 mila prenotati per la quarta dose, più di 6 mila i vaccinati. Stabili gli ospedalizzati

“In Liguria sono più di 10 mila gli over 80 e 826 gli ultravulnerabili che si sono prenotati per effettuare la quarta dose di vaccino anti Covid, mentre sono più di 6mila 200 le persone che sono già state vaccinate con il secondo booster”. Così il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria in merito all’andamento della campagna vaccinale.



“Sono invece 983.016 i liguri che hanno effettuato la terza dose – ha aggiunto il presidente della Regione Liguria - pari all’ 84,82% della popolazione che ha ricevuto la seconda dose da almeno 4 mesi. Intanto i dati di oggi registrano 1.433 nuovi positivi ma gli ospedalizzati restano stabili, 345 di cui 15 in terapia intensiva. Grazie ai vaccini, nonostante l’alta circolazione del virus, la percentuale dei malati gravi si è drasticamente ridotta e questo ci sta consentendo di svolgere la nostra vita in piena normalità”.