Giro d'Italia, Berrino: "Le nostre strutture ricettive pronte ad accogliere gli appassionati che affolleranno le strade liguri durante le due tappe della corsa"

"L'arrivo a Genova e la partenza da Sanremo di due tappe del Giro saranno una grande occasione di promozione turistica della Liguria: bene la partnership tra Ministero del Turismo, Enit e Rcs", così l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino a commento della presentazione ufficiale del Giro d'Italia.



"La corsa sarà seguita da 800 milioni di telespettatori nel mondo e da 12 milioni di persone lungo le strade. Una buona parte di queste saranno presenti nelle giornate del 19 e 20 maggio per le tappe che passeranno dalla Liguria con l'arrivo a Genova da Parma e la partenza da Sanremo per Cuneo. Le nostre strutture saranno pronte ad accogliere al meglio tutti gli appassionati e i cicloturisti che non perderanno l'occasione per vedere dal vivo i campioni del ciclismo" conclude l'assessore.