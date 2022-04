Grandi risultati per la scuola media Biancheri di Ventimiglia ai Campionati Studenteschi provinciali (foto)

Dopo uno stop di due anni causa covid, si sono svolti ieri sul campo di atletica Pian di Poma a Sanremo i Campionati Studenteschi per le scuole secondarie di primo grado.

“All’evento - si spiega nel comunicato - ha partecipato anche una compagine di 20 alunni della IC Biancheri di Ventimiglia, ottenendo diverse medaglie in più specialità: Meletta Riccardo si è classificato primo negli 80 metri, Humbert Elisa medaglia d’oro nel lancio del vortex, Gandolfo Matteo secondo classificato nel salto in alto, Noris Gasco Giancarlo terzo classificato nel getto del peso, Voivoda Alessandro terzo classificato nei 1000 metri.

Questi risultati sono stati valorizzati dall’aver raggiunto la prima posizione come squadra per la categoria cadetti (erano presenti 8 istituti della provincia di Imperia). Arrivando primi in classifica, quindi, la squadra dell’IC Biancheri si è assicurata la partecipazione alla fase regionale che si terrà il 17 maggio a Genova.

La squadra che andrà alla fase regionale sarà composta dai ragazzi che hanno raggiunto il podio (Meletta Riccardo, Gandolfo Matteo, Noris Gasco Giancarlo, Voivoda Alessandro) e Chionna Matteo (80 hs), Brozzoni Tommaso (salto in lungo), Cance Emil (vortex). Elisa Humbert invece parteciperà come vincitrice della sua specialità.

Le insegnanti Montessoro e Bastianelli, che da mesi svolgono l’attività di gruppo sportivo in orario extrascolastico, sono molto soddisfatte della numerosa partecipazione dei ragazzi a quest’attività e soprattutto dell’importante risultato raggiunto".

I prossimi appuntamenti saranno i giochi studenteschi categoria ragazzi (11-12 anni) che si terranno il 18 maggio a Sanremo.