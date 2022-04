Pigna: vandali rigano le auto e bucano le gomme, il Sindaco torna sull'importanza delle telecamere

Da alcune settimane il piccolo centro di Pigna, in alta Val Nervia, è preda di qualche vandalo che in via Isnardi riga le auto e taglia le gomme. Sono molte le macchine rovinate con righe profonde e con alcuni residenti arrabbiatissimi per danni particolarmente alti. E’ stato interpellato anche il Sindaco e molte sono le denunce presentate ai Carabinieri. Un problema, quello dei danni alle auto, che porta nuovamente in evidenza la mancanza di telecamere nel paese.

Proprio il Sindaco ha tirato in ballo la questione: “Proprio ieri abbiamo parlato nuovamente dell’installazione della fibra ottica – ha detto Roberto Trutalli – visto il progetto di co-finanziamento per la videosorveglianza che avevamo proposto. Con la fibra andremmo a risparmiare sui ponti radio e potremmo investire nelle telecamere, non solo in paese ma anche nei luoghi più remoti della zona, per evitare i reati ambientali”.

Reati che costano moltissimo alla collettività: “Vengono portati materiali di risulta dalla costa – prosegue il primo cittadino – lasciando luoghi bellissimi nel degrado. Ne avevo parlato anche con le autorità competenti, chiedendo una video sorveglianza ai bivi di Langa e Gouta. E’ di alcuni giorni fa il degrado lasciato con una grossa quantità di eternit, al confine con Isolabona. La questione è seria perché non c’è solo la criminalità che deve essere controllata, ma anche i reati ambientali”.

Il primo cittadino conferma l’importanza di tenere sotto controllo le diverse zone del paese: “Entro l’11 maggio presenteremo il nostro progetto in Comune a Sanremo, che fa da capofila – termina Trutalli – sia di contesto che di lettura targhe. In questo modo potremmo essere più presenti e dare una mano sia ai reati ambientali che quelli più ordinari. Che nell’entroterra sono sempre di più”.