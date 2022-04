Liguria protagonista in Basilicata: Regione Liguria e Agenzia ‘In Liguria’ con il ‘Bergese’ di Sestri Ponente per un concorso di marketing territoriale e formazione

Tra il 27 e il 30 aprile si svolgerà a Melfi, in Basilicata provincia di Potenza, il concorso 'Basilicata a Tavola', evento formativo e culturale di rilievo nazionale, inserito nel Programma per la Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione. All'iniziativa di valore nazionale parteciperanno molti istituti alberghieri e turistici in rappresentanza di molte regioni. La Liguria sarà rappresentata dall'Istituto Alberghiero Nino Bergese di Sestri Ponente. Le gare riguarderanno gli indirizzi di accoglienza turistica, sala e cucina. Gli studenti saranno in competizione elaborando piatti e cocktail, presentando itinerari turistici, a cui saranno abbinati loghi da loro creati ed allestendo stand con materiale promozionale e prodotti tipici dei territori di provenienza nelle vie del centro storico di Melfi. Sarà, insomma, una sfida basata su creatività, professionalità e capacità di elaborare una proposta di marketing territoriale. La compagine dell'Istituto Bergese, con a capo il dirigente scolastico Cinzia Baldacci, sarà composta da tre alunni, Luca Traverso, Giulia Lavagetto e Azzurra Parodi, con i rispettivi docenti Felice Lavorgna, Laura Dottore e Gabriele Pontillo. Visto il valore dell'evento anche dal punto di vista formativo, Regione Liguria e Agenzia "In Liguria" sostengono convintamente l'iniziativa.



“Le eccellenze agroalimentari della Liguria saranno protagoniste al concorso 'Basilicata a Tavola' - dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – ribadendo l’elevatissima qualità delle nostre proposte e la discendenza storica e culturale di molte ricette. I ragazzi del Bergese di Sestri Ponente sono ambasciatori attivi della produzione enogastronomica ligure e delle materie prime utilizzate per comporre i sapori della nostra cucina, per veicolare la conoscenza dei prodotti tipici e delle filiere agroalimentari che contribuiscono alla gestione sostenibile e al presidio del territorio rurale. Occasioni come queste, di confronto attivo, non possono che essere incoraggiate ed incentivate tramite il sostegno di Regione Liguria e Agenzia ‘In Liguria’ per continuare a valorizzare il territorio attraverso le nuove generazioni”.



“Dopo due anni di pandemia fare in modo che gli studenti, in questo caso degli istituti alberghieri, possano tornare a svolgere attività in presenza e possano partecipare ad un evento di promozione turistica importante come quello previsto in Basilicata ci rende molto felici e soddisfatti – dichiara l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino – Partecipare come Regione Liguria e Agenzia in Liguria attraverso un Istituto Alberghiero che è una nostra eccellenza in campo formativo , da cui fuoriescono studenti in grado di rappresentare la Liguria al meglio negli eventi di marketing e turismo ci rende molto orgogliosi. La loro creatività saprà sostenere al meglio l’immagine del nostro territorio e allo stesso tempo per loro sarà una grande e preziosa occasione di formazione”.



“Ancora una volta un Istituto tecnico della Liguria è protagonista a livello nazionale nel proporre le eccellenze liguri – conclude l’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo - grazie a questa sfida gli studenti potranno di nuovo cimentarsi in un evento in presenza. Anche questo è ‘Orientamento’ che si coniuga con la promozione del territorio. Non possiamo altro che fare agli studenti del Bergese un grande in bocca al lupo, sicuri che sapranno farsi valere e far conoscere i nostri sapori e le nostre peculiarità".