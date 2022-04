Vallecrosia: grande successo per la serata dedicata ai fiori eduli della Balena Bianca (Foto)

La serata “Piatti, Bicchieri & Petali” ha registrato il tutto esaurito ed un parterre prestigioso, dove spiccavano le presenze dell’Ambasciatore d’Italia a Monaco ed il sindaco della città di Vallecrosia.

I partecipanti all’evento hanno gustato gli ottimi piatti preparati per l’occasione dalla chef Paola Chiolini accompagnati da deliziosi e originali cocktail preparati dal trio di barman del Pinch - Spirits e Kitchen di Milano, Virginia Rignano, Mattia Magnoni e Luca Vezzali.

Begonie, Petunie, Calendule, Nasturzio e Viole sono stata grandi protagoniste non solo dei piatti e dei drink, ma anche dello storytelling del giornalista Claudio Porchia e di Silvia Parodi, dell’azienda RZero di Albenga, che ha premesso di scoprire il sapore ed il gusto dei fiori eduli ed il loro utilizzo in cucina.

Una serata colorata e profumata come la Primavera, che si è sviluppata all’interno di un originale percorso gastronomico abbinato a cocktail, ottenuti con miscele floreali studiate dai barman e proposte in abbinamento ai piatti in uscita dalla cucina. Fiori freschi, dai mille colori e con gusti tutti da scoprire, sono sbocciati nei piatti e nei bicchieri regalando una piacevole sorpresa e meraviglia fra i partecipanti.

I fiori saranno ancora protagonisti della manifestazione Sapori e Fiori, che si terrà sabato 30 aprile dalle 16.00 alle 18.00 sul lungomare di Vallecrosia, con show cooking e stand dedicati ai fiori eduli.

Il ristorante La Balena Bianca, inserito nella guida dei ristoranti della Tavolozza, si trova a Vallecrosia sul lungomare Guglielmo Marconi, 47.