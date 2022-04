Sanremo: domani incontro con lo scrittore Ugo Moriano all'istituto 'Ruffini-Aicardi'

Per l'istituto Ruffini – Aicardi, plesso valle Armea, indirizzo Professionale Socio Sanitario domani sarà un importante passo sulla strada del ritorno alla normalità. Alcune classi dell’Istituto, infatti, avranno modo di incontrare in presenza nelle aule della nuovissima sede di valle Armea lo scrittore dianese Ugo Moriano, significativa voce della letteratura ligure contemporanea e non solo.

Così introduce l’evento il prof. Umberto Sisia: “Abbiamo voluto invitare Ugo Moriano in primo luogo come importante opportunità per gli studenti di approcciare dal vivo una persona che immagina e produce letteratura; un romanziere della nostra terra che arriva alla scrittura come tanti altri autori: ritagliandosi degli spazi dalla propria professione e dalla propria vita di tutti i giorni per dare sfogo alla creatività e all’esigenza di raccontare. Una cosa che non sempre i nostri allievi hanno l’opportunità o l’interesse autonomo di perseguire. In secondo luogo, abbiamo ritenuto di programmare l’incontro in presenza – sia pure ancora con tutte le cautele e le precauzioni del caso – come importante momento di ripristino delle più corrette e normali modalità relazionali, quelle dal vivo e faccia a faccia, tali da consentire agli intervenuti anche di guardare negli occhi direttamente il proprio interlocutore, rendendo più agevole anche la comunicazione, magari potendo rivolgergli domande con maggiore franchezza rispetto alla barriera spesso costituita dallo schermo elettronico”.

All’incontro sarà presente in qualità di presentatore e moderatore un altro significativo scrittore, giornalista e game designer, l’anch’egli ligure Marco Vallarino. Nel corso della chiacchierata gli studenti avranno modo di conoscere la versatile produzione di Moriano, che si è occupato delle più disparate tipologie narrative: dal giallo al fantasy, dallo storico/avventuroso al cronachistico, con particolare riferimento alle sue ultime opere in ordine cronologico.

“Un’opportunità particolarmente interessante per gli alunni del biennio - affermano le professoresse delle classi dei primi due anni Laura Barricalla e Linda Lanteri - durante il quale il programma di italiano prevede giustappunto lo studio e l’analisi delle modalità di scrittura e dei generi letterari. Un incontro di questo tipo è auspicabile possa fungere da stimolo alla lettura, magari invogliando i ragazzi ad essa proprio con le avventure e i gialli di Moriano che sono ambientati spesso nella nostra regione e provincia e possono quindi costituire un trampolino di lancio per l’approccio anche ad altri scrittori e altre forme letterarie”.

L’appuntamento non si esaurirà qui, però, anzi verrà replicato il 5 maggio per gli allievi dell’indirizzo Tecnico Turistico. Ovviamente tutto questo è stato così organizzato per consentire ancora una volta la sicurezza degli intervenuti evitando l’assembramento collettivo di tutte le classi in un’unica sessione. In tale occasione le classi dirette dalle docenti di lettere Elena Musso e Matilde Tommasi avranno anch’esse modo di conoscere la personalità di Ugo Moriano e la sua letteratura.