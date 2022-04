Pietrabruna: il 4 giugno torna la merenda nell'olivetta con la passeggiata tra i borghi e il mercatino dell'olio

Nell’alta valle del San Lorenzo, in provincia di Imperia, ci sono tre borghi nascosti fra gli uliveti che dal mare non si scorgono benché siano a poca distanza. Pietrabruna il capoluogo, il più lontano e il più grande, con lo sfondo delle montagne. Torre Paponi in basso e più vicino al mare, Boscomare nascosto da una collina dove per arrivarci sali fra ulivi e boschetti.

Il loro clima temperato per la vicinanza del mare e dei monti ha da sempre sviluppato la coltura dell’olivo, che sin dal 1600 giunge in Provenza e sino all’Olanda e all’Inghilterra.

Il ritrovo per la passeggiata è alle ore 9 a Torre Paponi, facilmente raggiungibile dalla strada che da San Lorenzo al mare porta a Pietrabruna. Scatta da qui il contest fotografico, dove i partecipanti possono postare sulla pagina Facebook del comune di Pietrabruna fino a tre fotografie rappresentanti i borghi. Dopo la visita al Frantoio Ulivi di Liguria, al museo della Giara dell’agriturismo Torre dei Paponi e all’antico borgo, nella piazza della chiesa Santi Cosma e Damiano che è aperta per l’occasione c’è una piccola colazione con caffè per tutti.

In cammino fra gli uliveti, si giunge a Boscomare dove si visita il borgo con il museo diffuso del “Min”, l’artista che cura il museo a cielo aperto, Giacomo Fossati in arte “Minello”, visita alla chiesa di San Bernardo e all’antico frantoio Fossati “I Suralli”. Il pranzo nella piazza delle feste con assaggio di prodotti locali a base di olio. Dopo un relax nel borgo di Boscomare si parte per Pietrabruna.

A Pietrabruna si giunge con una facile strada che attraversa la natura selvaggia e gli uliveti di questa porzione di alta valle. Si visita il borgo con i suoi due interessanti musei, l’etnografico e l’archeologico. La chiesa di San Matteo e l’oratorio sono aperti per l’occasione. La merenda organizzata dalla pro loco di Pietrabruna, con la collaborazione dell’azienda agricola “Ars Olea” pone la fine degli assaggi e ci aspetta il mercatino con i prodotti tipici, l’olio di oliva taggiasca e i suoi derivati e la Stroscia, dolce tipico di Pietrabruna impastato con olio di oliva taggiasca della bottega di Giuli. La premiazione del foto contest, vede tre partecipanti aggiudicarsi un cestino di prodotti locali.

Il ritorno a Torre Paponi avviene con una navetta a cura del comune.

La passeggiata effettuata con guide escursionistiche abilitate, la visita guidata ai borghi e con tutte le loro peculiarità storiche e non, le degustazioni e il transfer sono gratuite. Sono obbligatorie calzature adeguate, da escursione.

La passeggiata è lunga km. 8,300 circa + le visite nei borghi con un dislivello di m. 340

Per le prenotazioni, obbligatoria, e informazioni contatta Marina Caramellino – guida escursionistica 337.1066940 – marina.caramellino@gmail.com

