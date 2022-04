Clarence Bicknell e il suo museo di Bordighera a Genova per Euroflora 2022

Grazie all’ospitalità del Comune di Imperia, anche Clarence Bicknell e il giardino del Museo di Bordighera sono presenti tra le meraviglie dell’edizione 2022 di Euroflora, la grande manifestazione che si è aperta nel Parco di Genova Nervi lo scorso sabato 23 aprile e proseguirà sino all’8 maggio.

La grande sagoma di Clarence Bicknell in bicicletta, mezzo con cui percorreva la Riviera e l’entroterra tra Sanremo e Ventimiglia sino a Tenda alla ricerca di specie botaniche endemiche della zona, accoglie i visitatori all’inizio del percorso di Euroflora, davanti alle grandi fontane scenografiche, nell’aiuola dominata dalla grande facciona di Grock, a simboleggiare due tipi diversi di giardini che caratterizzano l’estrema Liguria: il “giardino naturalistico” voluto da Clarence Bicknell attorno al suo Museo di Bordighera e il “giardino di pietra” realizzato dal clown svizzero davanti alla Villa di Imperia.

Il progetto di allestimento coordinato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Imperia Marcella Roggero è stato curato da Elena Saldo e Claudio Littardi.

Sempre di Bicknell e del suo giardino si parlerà in uno degli appuntamenti collaterali che accompagnano Euroflora con il Convegno di Studi “Le nuove sfide per i giardini storici: l’esperienza in Liguria” organizzato dal DISAFA dell’Università degli Studi di Torino con il patrocinio del Centro Studi e ricerche per le Palme di Sanremo e dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.