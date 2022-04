Camporosso: il Primo Maggio al Palabigauda pranzo solidale per i profughi ucraini

Camporosso dedicherà il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, ai profughi ucraini. L'amministrazione, su iniziativa dell'assessore al Turismo Cristiana Celi, ha organizzato un pranzo solidale in favore dei profughi, di concerto con il parroco don Tommaso Reale. L'appuntamento è al Palatenda di Bigauda.

Nel giorno della festa dei lavoratori, chi pensa agli altri e alla solidarietà, non si ferma, perché fare del bene non è mai una fatica, ma un nobile impegno civile.