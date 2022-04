San Bartolomeo al Mare: incendio in un ricovero attrezzi vicino al Santuario della Rovere (Foto)

Incendio questo pomeriggio all’interno di un magazzino utilizzato come ricovero attrezzi a San Bartolomeo al Mare nella zona del Santuario della Rovere. Le fiamme sono divampate intorno alle 16 e hanno anche attaccato un'imbarcazione custodita vicino al magazzino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia, che hanno spento le fiamme e bonificato l’area. I pompieri di Sanremo, invece, sono intervenuti in via Gohete per alcuni intonaci pericolanti che rischiavano di finire su auto e passanti.