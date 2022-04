Taggia: domenica prossima, due appuntamenti musicali in omaggio a Pasquale Anfossi

Domenica prossima, 1 maggio, alle ore 17, presso villa Boselli ad Arma di Taggia, si terrà la presentazione del volume ‘Pasquale Anfossi un musicista Tabiese alla conquista dell'Europa’ a cura di Roberto Allegro e Vittoria Aicardi. A seguire, alle ore 18.30, sempre a Villa Boselli, è in programma un concerto della Banda Pasquale Anfossi diretta dal M° Vitaliano Gallo. In Programma la Sinfonia Venezia di Pasquale Anfossi. Mentre alle ore 21, nella ex Chiesa S. Teresa a Taggia, si terrà il concerto in ‘Omaggio a P. Anfossi e W.A. Mozart’ con l’Orchestra da Camera Italiana A. Vivaldi diretta dal M° Roberto Allegro.