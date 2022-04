Sanremo (IM): Da Nicò per provare una cucina di mare gustosa e preparata con pesce sempre freschissimo

CNA di Imperia offre un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Nel centro della città dei fiori, nella simpatica piazza Bresca troviamo numerosi locali che si animano in particolare nelle ore serali proponendosi come il cuore della movida sanremese. Vicina a Portovecchio e toccata dalla pista ciclabile, la piazza un tempo era frequentata dai pescatori. Qui troviamo un ristorante Da Nicò, nato nel lontano 1935 come “Trattoria del porto” ed oggi diventato un punto di riferimento per chi ama la buona cucina e il pesce fresco.

Raffaele in sala e Marco in cucina rappresentano la quarta generazione della famiglia Martino, di origine calabrese, ma ormai sanremese d’adozione e proseguono con impegno la tradizione familiare che prevede una cucina con sapori semplici, ma dal gusto sempre sorprendente.

Il segreto del successo di questo locale sta nell’accoglienza perfetta della sala unita ad una cucina che alterna con sapienza i piatti della tradizione, realizzata con prodotti rigorosamente freschi di giornata, a preparazioni più moderne e ricercate.

Raffaele Martino

Grazie alla favorevole posizione, questo locale durante il Festival e le principali manifestazioni cittadine ospita numerosi artisti e cantanti, addetti ai lavori e personaggi del jet set internazionale o della politica ponentina. Qui trovano rifugio i protagonisti del Festival della canzone, che si svolge nel teatro Ariston, che si trova a pochi passi. L’elenco dei Vip che sono passati negli anni in questo locale è lungo ed è testimoniato dalle numerose fotografie appese alle pareti e dai ricordi simpaticamente raccontati da Raffaele. E la recente e fortunata partecipazione alla trasmissione "4 Ristoranti" di Alessandro Borghese, ne ha ulteriormente aumentato la popolarità e notorietà.

Anche se non siete personaggi famosi e importanti, il servizio è sempre curatissimo ed attento ed i piatti della cucina risultano sempre deliziosi e presentati benissimo.

Marco Martino chef

Nel menù troverete i migliori piatti della tradizione ligure, primo fra tutti un saporito Brandacujun,

preparazioni con pesce fresco, fra cui il Gambero rosso di Sanremo ed un’interessante offerta di molluschi e crostacei. Le paste sono fatte in casa e per le preparazioni si utilizzano verdure di stagione ed a Km zero.

Se non amate il pesce, nessun problema, in carta ci sono anche piatti di carne pregiata, Fassona o Chianina.

A disposizione anche proposte per vegetariani, vegani e menù per bambini. La cantina ben fornita offre un’ampia scelta di vini del territorio, bianchi e rossi, insieme ad ottime bollicine italiane e francesi.

Il Ristorante da Nicò si trova a Sanremo in piazza Bresca n. 9/10 telefono 0184.501988 cellulare 328.1316762

Sito internet: www.ristorantedanicosanremo.it