Venerdì e sabato a Imperia e Sanremo la presentazione del libro 'Lina, partigiana e letterata, amica del giovane Calvino'

Con la collaborazione di ISRECIm, Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea per la provincia di Imperia-Onlus, venerdì e sabato prossimi si terrà la presentazione del libro “Lina, partigiana e letterata, amica del giovane Calvino”. Lettere, poesie e scritti inediti di Lina Meiffret di Daniela Cassini e Sarah Clarke (Fusta Editore). Interventi del presidente dell’ISRECIM Giovanni Rainisio, del direttore scientifico dell’ISRECIm Daniele La Corte e delle autrici.

Il primo appuntamento avverrà a Imperia, venerdì alle 17, in Sala Convegni alla Biblioteca Civica in piazza De Amicis. Il secondo invece, a Sanremo, sabato alle 17, presso la Federazione Operaia Sanremese in via Corradi 47.

Il commento di Giovanni Rainisio, presidente dell’ISRECIM sui due eventi in programma: “L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, è impegnato, fin dalla sua nascita, ad approfondire, conservare e trasmettere la memoria della Resistenza, del Novecento e degli eventi storici significativi che hanno coinvolto il territorio del Ponente ligure. Quest’anno, tra le molte iniziative, si è pensato di dedicare una parte importante del nostro lavoro e del nostro impegno alla valorizzazione del ruolo delle donne durante la guerra di liberazione. Lo abbiamo deciso perché ci siamo resi conto che è necessario colmare una lacuna, un vero e proprio vuoto, nella ricerca storica di questa parte della Resistenza. Da poco abbiamo pubblicato il volume “La ragazza dal fiocco rosso” che racconta la vicenda di Maria Musso e il suo diario sulla permanenza nel campo di concentramento femminile di Ravensbrück, ora presentiamo la storia e la vita di Emanuela Lina Meiffret, intellettuale e partigiana di Sanremo".

"Il volume è stato proposto, voluto e scritto da Daniela Cassini e Sarah Clarke che ringraziamo per il loro forte impegno e per il contributo che hanno saputo dare alla storia della resistenza imperiese. Con intelligenza e chiarezza hanno messo in evidenza l’importante contributo politico, intellettuale ed organizzativo dato dalla Meiffret alla lotta antifascista. Finalmente la luce e i riflettori si sono accesi anche sulla partigiana Lina, sul suo rapporto con Calvino e con un gruppo di artisti del Ponente. Il lavoro di Daniela e Sarah non ha soltanto evidenziato la figura complessa e poliedrica di una letterata sanremasca profondamente impegnata sui temi civili e con grandi ideali di libertà e umanità, ma ha fatto affiorare un mondo intellettuale e politico legato alla città di Sanremo e Bordighera composto da personalità di grande valore con Italo Calvino, Guido Hess Seborga, Renato Brunati, Beppe Porcheddu ed altri. Spero che la Daniela Cassini e la Sarah Clarke possano collaborare a lungo con l’Istituto Storico di Imperia e prendiamo impegno a portare avanti con determinazione il ruolo delle donne nella Resistenza del Ponente ligure".