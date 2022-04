Imperia: scontro frontale tra due scooter in corso Garibaldi, una donna ferita e traffico in tilt (Foto)

Grave incidente stradale, oggi pomeriggio intorno alle 15 in corso Garibaldi a Imperia, all’ingresso di Porto Maurizio. Secondo una prima ricostruzione, due scooter si sono scontrati frontalmente per cause ancora in via d’accertamento.

L’urto è stato tremendo e i conducenti dei due mezzi sono finiti sull’asfalto. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Bianca e della Rossa insieme ai Carabinieri. Coinvolti una donna di 40 anni e un uomo di 45 che, ai primi riscontri, non sono in gravissime condizioni.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia, con la coda in ingresso a Imperia che è arrivata fino al Prino.