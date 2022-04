Bonus edilizia: la soluzione della Confartigianato per il problema della cessione del credito

In un momento ancora difficile per l’economia, la Confartigianato di Imperia offre un’opportunità importante alle imprese che risolverà le complicazioni legate alla cessione dei crediti d’imposta previsti nel bonus edilizia. Un iter che fino ad oggi ha presentato limiti burocratici che hanno rallentato fortemente i passaggi necessari o che addirittura hanno reso impossibile questo percorso, con un conseguente danno sia per le imprese del settore sia per i clienti stessi.

La Confartigianato, attraverso un accordo con la BNL e Artigiancassa, offre infatti a tutte le imprese la possibilità di vendere il credito d’imposta, superando quindi le difficoltà legate alla liquidità, con un’ulteriore opportunità sul caricamento diretto della pratica su una piattaforma ad hoc.

“Grazie agli accordi diretti stipulati con queste realtà del territorio – ha dichiarato Massimo Lupo, membro del Direttivo degli edili e Responsabile per la zona di Imperia – la Confartigianato può offrire alle imprese un pacchetto completo in materia di sconto in fattura e cessione del credito, sgravando aziende e privati dalle lunghe e complesse procedure necessarie per ottenere le agevolazioni”.

In sostanza le imprese possono effettuare lo sconto in fattura senza problemi. Gli esperti in materia della Confartigianato seguiranno per le aziende la presentazione dei documenti richiesti dalla banca e dalle Agenzie delle Entrate. “Grazie ai nostri accordi – ha aggiunto Lupo – si potrà inoltre accedere ad un iter veloce e semplificato: i tempi di liquidazione del credito saranno brevi”.

I benefici interesseranno anche i privati che, dopo aver svolto un intervento edilizio, vogliono farsi riconoscere lo sconto in fattura dall’azienda che ha effettuato i lavori “In questo caso – ha concluso Lupo - possiamo agevolare la cessione del credito alla banca facendo noi da tramite”.

La Confartigianato di Imperia potrà quindi accompagnare le imprese in merito alla documentazione necessaria (tra Bonus 110, Bonus Casa ed Eco Bonus), dal conferimento della delega alla conformità edilizia, dal computo metrico dei lavori da svolgere ai titoli abilitativi edilizi, da eventuali titoli edilizi attributivi all’asseverazione congruità dei prezzi (Decreto Antifrode) ed altre incombenze pratiche e burocratiche.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Confartigianato della provincia di Imperia telefonando al numero 0184/524501.