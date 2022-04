Taggia: lavori in corso ai giardini di via Anfossi, la risposta del Sindaco Conio a Gabriele Cascino

“Vi racconto una breve storia triste. Il candidato Cascino oggi per la prima volta in questi anni, ha presenziato alla ricorrenza del 25 Aprile. Lo stesso, insieme all’ex segretario cittadino del Pd Davide Caldani, probabilmente poco interessati dalle celebrazioni, si sono indignati nel prendere atto del ritardo dei lavori di riqualificazione dei giardini lì vicino che, a loro dire, sono in corso da oltre due anni. E qui scatta inevitabile l’applauso per l’ennesima figura peregrina fatta dal nostro”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Taggia, Mario Conio, in risposta alle critiche del candidato alla poltrona di primo cittadino, Cascino, e dell'esponente del PD Caldani sui giardini di via Anfossi (QUI). “Egli – prosegue - evidentemente soltanto da pochi giorni frequentatore del Comune di Taggia, non ha avuto modo di accorgersi che quei lavori che lui cita avviati nel 2019, si sono conclusi in realtà anni fa, con la posa di nuovi giochi e del manto erboso. I lavori che lui erroneamente denuncia come in ritardo, in realtà sono stati avviati la settimana scorsa, e rientrano in un nuovo intervento che prevede anche la realizzazione di una recinzione del campetto di basket adiacente”.

“Tempo fa avevo dato un suggerimento all’amico Cascino – termina Conio - che visto i risultati, devo però ripetere a suo uso: limiti l’ansia da prestazione e si documenti, forse potrà porre un limite alle brutte figure che sta accumulando. Di concittadini comici ne abbiamo già uno, non giochi ad imitarlo”.