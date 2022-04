Taggia: lavori in corso ai giardini di via Anfossi, Cascino e Caldani "Ritardo nega ai cittadini l'uso di uno dei pochi punti verdi della città"

"Ci dispiace aver dovuto purtroppo constatare che, a far da cornice alla celebrazione per la Festa della Liberazione, fosse presente il cantiere dei lavori di riqualificazione dei giardini non ancora terminati".

Così Gabriele Cascino, candidato sindaco per la lista "Progettiamo il Futuro" e Davide Caldani, ex segretario di circolo PD Taggia in merito ai lavori non ancora finiti presenti ai giardini di via Anfossi a Taggia. "Come ogni anno Taggia ha celebrato il 25 aprile con la deposizione delle corone presso i Monumenti in memoria dei caduti davanti ai giardini di Via Anfossi, tra le due scuole, e il Circolo PD ha voluto partecipare alla cerimonia con una nutrita delegazione per commemorare i Partigiani che hanno combattuto per la Libertà" - spiegano Cascino e Caldani.



"Ci dispiace aver dovuto purtroppo constatare che, a far da cornice all'evento, fosse presente il cantiere dei lavori di riqualificazione dei giardini non ancora terminati. Ci auguravamo che questo 25 aprile potesse essere festeggiato con lo sfondo di un nuovo parco pubblico finalmente completato, pulito e ordinato, ma dobbiamo prendere atto che l'opera, annunciata dall'Amministrazione comunale nell'ormai lontano 2019, a oggi non è ancora stata finita. - concludono i due esponenti del PD -

Siamo molto dispiaciuti di dover constatare questo lungo ritardo che sta negando ai cittadini di Taggia la possibilità di utilizzare uno dei (pochi) punti verdi della città. Ci auguriamo che gli abitanti di Taggia di ogni età possano tornare presto a vivere questo spazio".