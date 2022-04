Ventimiglia: oggi la Festa della Liberazione, la città omaggia e commemora i caduti della guerra

Oggi 25 aprile, in occasione del 77° anniversario della Liberazione, la Città omaggia con il Tricolore i suoi caduti. La ghirlanda decorata con i colori nazionali appare in tutti i luoghi che ricordano coloro che hanno dato la vita per l'Italia, in questa giornata in cui si celebra la fine dell'occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista, simbolo della Resistenza italiana.

Dal centro alle frazioni, al Comune, alla targa posta alla Stazione, al centro storico fino a Bevera. La commemorazione si estende placida su tutto il territorio di confine, gloriosa, onora il sacrificio degli uomini che hanno difeso l'Italia.