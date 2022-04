Taggia: domenica prossima l'inaugurazione del progetto ‘Pasquale Anfossi in viaggio in Italia’

Verrà inaugurato domenica prossima a Taggia il progetto nazionale ‘Pasquale Anfossi in viaggio in Italia’, che proseguirà poi a Roma l’8 settembre alla Chiesa di Santa Maria in Vallicella, quindi il giorno successivo a Napoli presso la meravigliosa Sagrestia del Vasari del Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi per concludersi il giorno 10 settembre a Venezia.

Il programma dell’evento inaugurale, realizzato con il Patrocinio di Regione Liguria ed in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Taggia si articolerà in due momenti distinti.

Il primo si terrà ad Arma di Taggia alle 17 a Villa Boselli dove verranno presentati il volume “Pasquale Anfossi. Un musicista tabiese alla conquista dell’Europa” curato da Roberto Allegro e Vittoria Aicardi e la prima edizione a stampa della partitura di cinque quintetti per flauto e oboe e archi, entrambi editi da Musicorner management artistico di Mortara (Pavia). A seguire l’esecuzione musicale, da parte della Banda Pasquale Anfossi di Taggia diretta dal M° Vitaliano Gallo, della Sinfonia “Venezia” del celebre compositore tabiese.

Il secondo momento è invece programmato alle 21 a Taggia, all’ex Chiesa di Santa Teresa, dove si terrà un concerto de ‘I Solisti dell’Orchestra da Camera Italiana Antonio Vivaldi’, direttore al cembalo il M° Roberto Allegro, con in programma composizioni di W.A. Mozart e Pasquale Anfossi. In particolare è prevista la prima esecuzione assoluta di due quintetti e la prima esecuzione per Taggia di alcuni quartetti del compositore tabiese stimato ed apprezzato da molti musicisti suoi contemporanei tra i quali W.A. Mozart e F.J. Haydn.