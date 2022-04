Ospedaletti: alle celebrazioni del 25 aprile manca 'Bella Ciao', l'opposizione protesta con una riflessione

“La giornata è bella, splende il sole e sul lungomare il piccolo corteo si prepara a seguire la banda musicale per raggiungere la piccola piazza per festeggiare e ricordare il 25 Aprile. La liberazione. Il bambino stringe la mano al papà e segue il corteo nel breve tragitto. Arrivati nella piazza la banda esegue l'inno italiano, la canzone del ‘Piave mormorò’, si susseguono le deposizioni delle corone ai caduti delle guerre, e infine prende la parola il sindaco del piccolo paese”.

Inizia in questo modo il pensiero del gruppo ‘Ospedaletti per Tutti’, dopo le celebrazioni di oggi. “Il sindaco ringrazia tutti della partecipazione – prosegue - si rivolge soprattutto ai bambini e ragazzi presenti, conclamando con ‘emozione’ che ‘oggi è un giorno importante perchè si festeggia e si celebra la liberazione dall'oppressore, farfuglia ancora qualche parola sull'attuale e drammatica situazione di guerra russo-ucraina e quindi lascia il palco tra applausi (pochi) e suoni popolari intonati dalla banda. La manifestazione finisce”.

“Il bambino, pur essendo contento che il tutto sia durato non più di 30 minuti, chiede al papà: ‘ma chi era l'oppressore di cui ha parlato il sindaco?’ e il papà risponde ‘I nazifascisti tedeschi e italiani’. Il bambino replica: ‘ma perchè non è stato detto, io a scuola l'ho imparato, la maestra me lo ha spiegato chi erano i fascisti e i nazisti. Hanno fatto cose tremende, hanno tolto qualsiasi libertà e hanno commesso tanti crimini’. Il papà guarda il figlio e gli dice ‘sono contento che la scuola insegni la Storia, questo è un dovere e chi lo fa, oggi può essere considerato un resistente, un partigiano, semplicemente un antifascista. Questo è fondamentale, essere ‘antifascista’. Grazie papà, ma ancora una domanda; a scuola mi hanno fatto ascoltare una canzone che è un simbolo della resistenza al fascismo, a tutti I fascismi e a tutti i soprusi, si intitola ‘Bella Ciao’. Perchè non l'hanno suonata o cantata?’ Il papà rispose’ Forse non la sapevano suonare’. Il bambino perplesso disse ‘strano, ma forse non l'hanno voluta suonare e cantare...’.

“Il papà non disse nulla – termina la riflessione dell’opposizione a Ospedaletti - stringe la mano al figlio e lentamente e va per la loro strada. I bambini e i ragazzi presenti, nella piccola piazza, del piccolo paese, per fortuna erano in pochi. Il papà era contento che questa piccola lezione di storta non fosse stata ascoltata da tanti ragazzi e bambini”.