Isole ecologiche ad Arma di Taggia: da metà maggio si parte con le utenze commerciali, ecco come funzioneranno (Foto)

Entro la prima metà di maggio ad Arma di Taggia partirà il servizio delle isole ecologiche riservato alle utenze non domestiche. Questa mattina l'ufficio ambiente insieme all'assessore Lucio Cava ha effettuato un ultimo sopralluogo per controllare il corretto funzionamento degli impianti.

Sono una cinquantina le attività del centro di Arma selezionate per questa sperimentazione del servizio. Si tratta di negozi e locali che hanno riscontrato problemi nel fare la differenziata, ad esempio perché non hanno un adeguato spazio per ospitare bidoni o mastelli.

Entro pochi giorni il Comune convocherà le attività selezionate per spiegare direttamente in loco il funzionamento del nuovo sistema. Le isole ecologiche si aprono con dei badge identificativi da appoggiare su una placchetta a lato della porta di ingresso. Una volta che il lettore ha rilevato il codice, basato sulla partita iva delle attività, si aprirà in automatico la porta. All'interno ci saranno poi i diversi cassonetti dove poter lasciare la spazzatura differenziata che sarà raccolta dal personale di Amaie Energia. L'intera operazione si svolgerà sotto l'occhio delle telecamere, all'esterno e all'interno proprio per identificare i responsabili di potenziali conferimenti non corretti.

La prima settimana sarà cruciale per affinare il servizio. A partire da quante volte dovranno passare gli operatori di Amaie Energia per svuotare i cassonetti. Inoltre questo passaggio con le attività commerciali aprirà alla seconda fase del servizio che interesserà le utenze residenziali. Per i privati selezionati dal Comune, le isole ecologiche dovrebbero essere attivate già in estate.